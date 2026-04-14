Oltre cento passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere

Domenica 12 aprile, all’aeroporto di Milano Linate, più di cento passeggeri sono rimasti a terra a causa di ritardi legati al nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere. La situazione ha provocato lunghe code e disagi, impedendo a molti di partire con il volo EasyJet diretto a Manchester. Nessuna informazione ufficiale sulla durata dei ritardi è stata fornita dalle autorità aeroportuali.

Più di cento passeggeri domenica 12 aprile sono rimasti a terra all’aeroporto di Milano Linate senza riuscire a imbarcarsi su un volo EasyJet per Manchester a causa delle lunghe code per il nuovo sistema d’ingresso elettronico alle frontiere per i cittadini extra-europei (il cosiddetto EntryExit System o Ees ), introdotto anche per quelli del Regno Unito dopo la Brexit. Lo hanno riportato i media britannici, citando alcuni protagonisti di questa disavventura. La compagnia low-cost ha ritardato il decollo di 52 minuti per consentire a quanti più passeggeri possibile di superare i controlli, ma l’aereo è stato costretto a partire quando l’equipaggio ha raggiunto il limite massimo di ore di servizio consentite dalle normative sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Oltre cento passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeriIl caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri,... Leggi anche: Caos treni tra Lecco e Milano: ritardi e cancellazioni, passeggeri bloccati Sabato 18 aprile un’intera giornata tra letteratura, performance e incontri: oltre cento artisti e ospiti per un’esperienza immersiva tra le colline astigiane - facebook.com facebook Oltre cento passeggeri del volo Linate-Manchester rimasti a terra: “Ore fermi ai controlli” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com