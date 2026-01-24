Caos treni tra Lecco e Milano | ritardi e cancellazioni passeggeri bloccati

Il servizio ferroviario tra Lecco e Milano ha subito notevoli disagi sabato 24 gennaio, con ritardi e cancellazioni causati da due incidenti distinti. La circolazione è stata fortemente compromessa nel pomeriggio, causando disagi ai passeggeri che si sono trovati bloccati o in ritardo. La situazione ha evidenziato le criticità nella gestione delle linee ferroviarie in questa tratta, richiedendo interventi immediati per ripristinare il normale servizio.

Due episodi nel giro di poche ore mandano in tilt la circolazione ferroviaria. Disagi per centinaia di viaggiatori Sabato 24 gennaio si è rivelata una giornata difficile per chi viaggia in treno tra Lecco e Milano. La circolazione ferroviaria su diverse linee ha subito pesanti rallentamenti e cancellazioni a causa di due incidenti distinti che hanno mandato in tilt il servizio nel pomeriggio. I problemi hanno interessato principalmente la linea RegioExpress RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e la Regionale R13 Lecco-Colico-Sondrio, con ripercussioni su centinaia di pendolari che si sono trovati bloccati nelle stazioni o hanno dovuto fare i conti con ritardi significativi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

