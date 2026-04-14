Oltre 33mila presenze in un fine settimana Tutta Rimini in strada per la seconda edizione del Beat Fest
Nel fine settimana scorso, Rimini ha vissuto un intenso weekend di musica e festa con la seconda edizione del Beat Fest. Oltre 33mila persone hanno partecipato all’evento, che ha coinvolto tutta la città. Le due giornate si sono svolte tra musica live, attività e momenti di intrattenimento, attirando un pubblico numeroso e variegato. La manifestazione ha visto il centro della città animarsi con concerti e iniziative dedicate.
Doveva essere l’evento degli eventi e alla fine lo è stato. Nel fine settimana scorso, con oltre 33mila presenze totalizzate tra entrambe le giornate, il Beat Fest ha fatto ballare l’intera Rimini. Marina Centro, da piazzale Fellini a piazzale Kennedy, si è trasformata in una grande discoteca a.🔗 Leggi su Riminitoday.it
La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera.
Beat Fest, la seconda edizione scalda i motori. Il lungomare cambia volto tra musica, cibo e sport: le dateDopo il successo della prima edizione, che ha raccolto ben 20 mila partecipanti in soli due giorni, Beat Fest torna a Marina Centro per inaugurare...