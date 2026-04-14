Oltre 33mila presenze in un fine settimana Tutta Rimini in strada per la seconda edizione del Beat Fest

Nel fine settimana scorso, Rimini ha vissuto un intenso weekend di musica e festa con la seconda edizione del Beat Fest. Oltre 33mila persone hanno partecipato all’evento, che ha coinvolto tutta la città. Le due giornate si sono svolte tra musica live, attività e momenti di intrattenimento, attirando un pubblico numeroso e variegato. La manifestazione ha visto il centro della città animarsi con concerti e iniziative dedicate.