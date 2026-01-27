Accordo Ue-India svolta sul commercio e taglio dei dazi | cosa succede ora

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta una svolta nel commercio bilaterale, con un taglio dei dazi stimato fino a 4 miliardi di euro all’anno. Questa iniziativa mira a facilitare le esportazioni europee verso il mercato indiano, promuovendo la crescita economica di entrambe le parti. La firma di questo accordo segna un passo importante nel rapporto commerciale tra le due aree.

L’ Unione europea e l’ India hanno finalizzato un accordo di libero scambio definito “storico” da entrambe le parti, con un taglio stimato fino a circa 4 miliardi di euro l’anno di dazi sui prodotti europei destinati al mercato indiano. L’intesa, arrivata dopo un negoziato lungo e accidentato (avviato nel 2007 e rilanciato nel 2022), punta a ridisegnare i flussi commerciali tra due economie che già oggi scambiano beni e servizi su volumi rilevanti e che, in un mondo di catene del valore sempre più politicizzate, cercano nuove sponde e nuove certezze. "Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo concluso la madre di tutti gli accordi commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’accordo commerciale tra Ue e India prevede l’abbassamento dei dazi nel settore automotive, favorendo così un migliore accesso ai mercati europei.

L’accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

