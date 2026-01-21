Recentemente, il Parlamento europeo ha approvato il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardo all’accordo commerciale con il Mercosur. Questa decisione potrebbe influenzare il futuro dell’accordo e le relazioni tra le parti coinvolte. Attualmente, si attende una pronuncia della Corte, che definirà se l’accordo potrà essere implementato o se saranno necessarie ulteriori revisioni.

Il Parlamento europeo ha votato a favore del ricorso alla Corte di Giustizia Ue sull’accordo tra Ue e Mercosur. Il che vuol dire che la ratifica del trattato viene rinviata e non arriverà nei prossimi mesi. O, almeno, non dovrebbe arrivare. A favore hanno votato 334 eurodeputati, i contrari sono stati 324 e gli astenuti 11. Si rinvia così l’accordo per un’area di libero scambio da 700 milioni di persone. Ma cosa succede realmente ora? Quali sono le possibilità? Partendo da una certezza, ovvero dal fatto che la Corte Ue dovrà valutare se l’accordo commerciale sia compatibile con il diritto europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mercosur, cosa succede ora: che fine farà l’accordo commerciale con il rinvio alla Corte Ue

Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato: Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di GiustiziaIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione.

L’accordo Ue-Mercosur corre sul filo del rasoio, oggi il voto sul rinvio alla Corte UeL’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, firmato recentemente ad Asuncion, è ora al centro di un dibattito cruciale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'Ue firma l'accordo con i Paesi del Mercosur: ecco cosa c'è in ballo (e cosa ci aspetta ora); Cosa succede ora nella saga dell'accordo commerciale UE-Mercosur?; Come si spiega il cambio di rotta dell'Italia sul Mercosur; Firmato l'accordo Ue-Mercosur: cosa prevede l'intesa, quando entrerà in vigore e cosa cambia per l'Italia.

Colpo di scena a Strasburgo: passa il blitz contro il Mercosur. Cosa succede oraL'Eurocamera ha approvato, con soli 10 voti di scarto, una risoluzione presentata da The Left che impegna la Commissione a chiedere un parere alla Corte di giustizia europea prima della ratifica defin ... ilfoglio.it

Mercosur, Parlamento UE rinvia accordo alla Corte di Giustizia/ Piano Von der Leyen a rischio: cosa succedeAccordo Ue-Mercosur a rischio: Parlamento Europeo congela l'intesa e la rinvia alla Corte di Giustizia. Domani summit coi 27 Leader: cosa succede ... ilsussidiario.net

Gabanelli: cosa cambierà con il Mercosur che gli agricoltori contestano - facebook.com facebook

Gabanelli: cosa cambierà con il Mercosur che gli agricoltori contestano x.com