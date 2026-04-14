Oliveto Valsassina e lago | le strade Provinciali chiudono per lavori

Le strade provinciali della zona saranno temporaneamente chiuse nei prossimi giorni a causa di lavori in corso. Le chiusure riguardano le strade che collegano Oliveto, la Valsassina e il lago, e sono state annunciate dalle autorità locali per consentire interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità. I provvedimenti di chiusura sono stati comunicati con specifici avvisi e potrebbero influire sui percorsi dei mezzi e dei cittadini dell’area.

Le strade Provinciali del territorio saranno interessate nei prossimi giorni da diversi provvedimenti viabilistici. Sono tre, in particolare, le arterie su cui la circolazione verrà totalmente o parzialmente chiusa al traffico.Il primo intervento riguarda la SP46 della Valbrona a Oliveto Lario.🔗 Leggi su Leccotoday.it Mezzo milione per le strade provinciali lecchesi: lavori in Brianza e ValsassinaRegione Lombardia stanzia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza delle arterie della Valsassina e dell'alta Brianza Mezzo milione di euro... Strade provinciali. Sopralluogo per definire i lavoriUn sopralluogo sulle principali strade provinciali che attraversano il territorio comunale per verificare le criticità e programmare gli interventi...