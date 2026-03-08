Strade provinciali Sopralluogo per definire i lavori

Un sopralluogo è stato effettuato sulle principali strade provinciali che attraversano il territorio comunale. L’obiettivo è verificare le condizioni attuali e individuare le criticità più evidenti. Durante l’operazione, sono stati analizzati diversi tratti stradali per pianificare gli interventi più urgenti e migliorare la viabilità locale. I lavori programmati sono stati definiti in base alle esigenze riscontrate durante il controllo.

Un sopralluogo sulle principali strade provinciali che attraversano il territorio comunale per verificare le criticità e programmare gli interventi più urgenti. Il sindaco Tullio Tenci, insieme all’assessore Mauro Papalini, ha effettuato un giro di ricognizione con l’ingegner Alessandro Vichi, responsabile dell’Ufficio tecnico della Provincia di Grosseto. Al sopralluogo ha preso parte anche un gruppo di tecnici composto da geologi e geometri, con l’obiettivo di analizzare le condizioni della viabilità e individuare le priorità di intervento per migliorare la sicurezza stradale. Tra i punti esaminati durante il percorso c’è la frana situata all’ingresso del campo sportivo di Castell’Azzara, considerata una delle situazioni più urgenti su cui intervenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strade provinciali. Sopralluogo per definire i lavori Manutenzione strade provinciali: lavori in corso a BattipagliaInterventi di messa in sicurezza su richiesta del Comune: rifacimento asfalto e risagomatura. Lavori alle strade provinciali: "Al via i cantieri per l’intervalliva"Strade provinciali sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione comunale di Corridonia, che sta attenzionando alcune opere di... Strada provinciale 58 ancora chiusa: disagi per residenti e attività Altri aggiornamenti su Strade provinciali. Temi più discussi: Strade provinciali. Sopralluogo per definire i lavori; A Ortona iniziano i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla strada provinciale Santa Liberata – Tamarete; Favara: sopralluogo tecnico sulla viabilità provinciale. Programmati diversi interventi; TOUR DEL PRESIDENTE PIERUCCI IN GARFAGNANA: attenzione ai territori ed interventi su scuole e strade coordinati con i sindaci | Sito istituzionale della Provincia di Lucca. Fiumefreddo di Sicilia, incontro operativo sulle strade provinciali in vista della SupermaratonaVisita istituzionale ieri mattina a Fiumefreddo di Sicilia da parte di Antonio Montemagno, consigliere delegato della Città Metropolitana di Catania, e Ninni Anzalone, consigliere metropolitano, giunt ... gazzettinonline.it Strade provinciali, firmato il contratto per i lavori su quattro arterie tra Grotte e FavaraInterventi per oltre un milione di euro finanziati con fondi statali. I lavori dovranno essere completati entro 365 giorni dalla consegna del cantiere ... agrigentonotizie.it Le strade provinciali via Cancelliera e Albano-Torvaianica saranno interessate da interventi di manutenzione nei tratti più rovinati e insicuri. È una buona notizia. Ringrazio la consigliera delegata della Città Metropolitana Manuela Chioccia per l’attenzione dim - facebook.com facebook Il nostro viaggio tra i #comuni della @CittaMetro_FI passa da #CerretoGuidi: i progetti in concertazione con la Città metro riguardano le strade provinciali, il ponte di Masino, le frazioni e la realizzazione della nuova scuola nel capoluogo. x.com