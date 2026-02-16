Mezzo milione per le strade provinciali lecchesi | lavori in Brianza e Valsassina
La Regione Lombardia ha destinato mezzo milione di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali lecchesi, dopo che diverse segnalazioni di incidenti hanno evidenziato criticità lungo la SP 54 e la SP 62. La somma servirà a eseguire lavori di manutenzione e rinforzo delle carreggiate, in particolare nei tratti più soggetti a frane e dissesti. L’obiettivo è ridurre i rischi per automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono queste arterie importanti per la zona.
Regione Lombardia stanzia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza delle arterie della Valsassina e dell'alta Brianza Mezzo milione di euro per rendere più sicure le strade provinciali lecchesi. È quanto ha stanziato Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulla SP 54 e la SP 62, due arterie strategiche per la mobilità del territorio. Le risorse, 250mila euro per il 2026 e altrettanti per il 2027, rientrano in un piano complessivo da 6 milioni di euro destinato a tutte le province lombarde. Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Massa, oltre un milione e mezzo dalle multe La metà sarà riutilizzata per le strade
A Massa, oltre un milione e mezzo di euro provenienti dalle multe stradali saranno destinati al miglioramento della sicurezza e delle infrastrutture.
Lavori per la sicurezza: come cambia la viabilità lungo le strade Provinciali
La strada provinciale 46 della Valbrona rimarrà chiusa per dieci giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La Guardia di Finanza sequestra mezzo milione di articoli per Carnevale non sicuri per i bambini: le battaglie di Striscia #Striscialanotizia Valerio Staffelli Luca Abete Moreno Morello Max Laudadio Guardia di Finanza - facebook.com facebook
