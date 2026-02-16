Mezzo milione per le strade provinciali lecchesi | lavori in Brianza e Valsassina

La Regione Lombardia ha destinato mezzo milione di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali lecchesi, dopo che diverse segnalazioni di incidenti hanno evidenziato criticità lungo la SP 54 e la SP 62. La somma servirà a eseguire lavori di manutenzione e rinforzo delle carreggiate, in particolare nei tratti più soggetti a frane e dissesti. L’obiettivo è ridurre i rischi per automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono queste arterie importanti per la zona.

Regione Lombardia stanzia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza delle arterie della Valsassina e dell'alta Brianza Mezzo milione di euro per rendere più sicure le strade provinciali lecchesi. È quanto ha stanziato Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulla SP 54 e la SP 62, due arterie strategiche per la mobilità del territorio. Le risorse, 250mila euro per il 2026 e altrettanti per il 2027, rientrano in un piano complessivo da 6 milioni di euro destinato a tutte le province lombarde. Lo stanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

