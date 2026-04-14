Olimpiadi Roma 2040 il sogno approda in aula | Si può fare sarà occasione di rigenerazione urbana

Nell’assemblea capitolina si discute della possibilità di ospitare le Olimpiadi di Roma nel 2040. Una mozione presentata dal gruppo di Azione, che presto sarà approvata, propone di considerare questa candidatura come un'opportunità di riqualificazione urbana. La proposta sottolinea la necessità di una strategia politica definita per il futuro della città, focalizzandosi sulla realizzazione di un evento internazionale che potrebbe portare benefici alla capitale.

Roma e i Giochi del 2040, un obiettivo concreto. Se ne è parlato recentemente, e se ne torna a parlare in assemblea capitolina con una mozione presentata dal gruppo di Azione e che a breve verrà approvata: “C'è una scelta di campo da fare, una visione politica chiara sul futuro della Capitale”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura. Roma 2040? Si può fare”Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Buonfiglio: “L’Italia ha fatto bella figura.

Olimpiadi, ora l’idea Roma 2040 non è più un sogno impossibileDiciassette giorni di Olimpiadi Invernali hanno cancellato tutti i dubbi sulla capacità e l’efficienza del sistema Italia.

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C’è un’Italia che sogna le Olimpiadi (non Roma, ma il Nord Ovest)Piemonte, Lombardia e Liguria avanzano una candidatura congiunta per ospitare i Giochi nel 2036 o 2040. Il modello è quello che ha vinto con Milano Cortina, ma decideranno Coni e Governo... Olimpiadi, ... panorama.it

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