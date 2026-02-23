Olimpiadi ora l’idea Roma 2040 non è più un sogno impossibile

La candidatura di Roma per le Olimpiadi 2040 ha ricevuto un impulso deciso dopo la riuscita delle ultime Olimpiadi Invernali, che hanno dimostrato l’efficacia del sistema italiano. La riuscita dell’evento ha eliminato ogni incertezza sulla possibilità di organizzare un grande evento internazionale nella capitale. Ora, le autorità e gli organizzatori puntano a trasformare questa esperienza in un’occasione concreta per la città. La strada verso i Giochi 2040 si fa più concreta.

Diciassette giorni di Olimpiadi Invernali hanno cancellato tutti i dubbi sulla capacità e l’efficienza del sistema Italia. Il riconoscimento è arrivato a livello internazionale ed è stato poi certificato dalle parole del presidente del Cio Kirsty Coventry che ha ringraziato l’Italia per le emozioni che ha regalato al mondo. Non solo le bellezze del nostro paese, ma l’organizzazione di un evento complicatissimo e per la prima volta “diffuso”. L’Italia è tornata al centro del palcoscenico, il lavoro del governo e del presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò ci spinge adesso verso un altro traguardo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Sogno Olimpiadi a Roma: dopo la chiusura di Milano Cortina 2026 spunta l’ipotesi 2040, 80 anni dopoLa proposta di ospitare le Olimpiadi del 2040 a Roma nasce dopo la conclusione di Milano-Cortina 2026, che ha lasciato il segno nel panorama sportivo italiano.

Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.

