L’Italia si sta preparando per presentare una candidatura alle prossime Olimpiadi. Attualmente, le organizzazioni internazionali hanno assegnato le Olimpiadi estive e invernali fino al 2032, con l’assegnazione di quella del 2032 in Australia. Le successive edizioni, previste dal 2036 in poi, sono oggetto di discussione, con attenzione anche alle possibili edizioni del 2040 e 2044. La domanda di ospitare i Giochi continua a crescere in diversi Paesi del mondo.

AGI - Nel mondo c'è una voglia diffusa di Olimpiadi estive ma anche invernali. Tutto già assegnato fino al 2032 per la terza Olimpiade in Australia, a Brisbane dopo Melbourne '56 e Sydney 2000, nel mondo si pensa già alle edizioni successive, dal 2036 con focus anche sul 2040 e 2044. L'assegnazione di un evento olimpico avviene di prassi sette anni prima - quelle del 2036 in teoria nel 2029 - ma nulla vieta ai membri del Comitato Olimpico Internazionale ( Cio ) di anticipare il processo ed eventuale fare una doppia assegnazione come già accaduto per Los Angeles 2028 e Brisbane 2032 o Alpi Francesi 2030 e Park City 2034. L' Italia, reduce dall'ottima riuscita organizzativa e sportiva dei Giochi invernali di Milano Cortina 2024, pare essere già in "rampa di lancio" per preparare nuovi interessanti e attraenti masterplan e candidature.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Olimpiadi, l'Italia si prepara alla candidatura

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