Olimpiadi | il Maxxi di Roma si prepara alla magia dei Giochi

Il Maxxi di Roma si prepara ad accogliere l’evento “Dal sogno alla realtà”, in programma il 21 gennaio 2026. L’esposizione, dedicata alle Olimpiadi, offrirà uno sguardo approfondito sui processi di pianificazione e realizzazione delle competizioni sportive internazionali. Un’occasione per conoscere il percorso che trasforma un’idea in realtà, attraverso testimonianze e approfondimenti, in un ambiente dedicato all’arte e alla cultura contemporanea.

Domani, 21 gennaio 2026, presso il Museo Maxxi di Roma, si terrà l’evento-mostra intitolato “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo”, un’iniziativa promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Questo evento ha l’obiettivo di illustrare il percorso che ha trasformato l’opportunità dei Giochi Milano Cortina in progetti concreti, infrastrutture e opportunità per i territori. Per la prima volta, le infrastrutture, gli interventi strategici e l’eredità concreta per le persone saranno narrati non solo attraverso le testimonianze dei protagonisti dei grandi progetti e degli atleti italiani, ma anche grazie a una mostra immersiva e itinerante aperta al pubblico, unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'arena di Santa Giulia si accende per i giochi: iniziato il test in vista delle olimpiadi
L'arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura.

