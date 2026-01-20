Olimpiadi | il Maxxi di Roma si prepara alla magia dei Giochi
Il Maxxi di Roma si prepara ad accogliere l’evento “Dal sogno alla realtà”, in programma il 21 gennaio 2026. L’esposizione, dedicata alle Olimpiadi, offrirà uno sguardo approfondito sui processi di pianificazione e realizzazione delle competizioni sportive internazionali. Un’occasione per conoscere il percorso che trasforma un’idea in realtà, attraverso testimonianze e approfondimenti, in un ambiente dedicato all’arte e alla cultura contemporanea.
Domani, 21 gennaio 2026, presso il Museo Maxxi di Roma, si terrà l’evento-mostra intitolato “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo”, un’iniziativa promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Questo evento ha l’obiettivo di illustrare il percorso che ha trasformato l’opportunità dei Giochi Milano Cortina in progetti concreti, infrastrutture e opportunità per i territori. Per la prima volta, le infrastrutture, gli interventi strategici e l’eredità concreta per le persone saranno narrati non solo attraverso le testimonianze dei protagonisti dei grandi progetti e degli atleti italiani, ma anche grazie a una mostra immersiva e itinerante aperta al pubblico, unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti discussi: Dal sogno alla realtà. L’evento-mostra sui Giochi olimpici invernali; Mostre e Infrastrutture delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: Scopri le Novità!.
