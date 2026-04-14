Olimpiadi di nuovo in Italia? Parte il progetto Nord-Ovest

Le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le città di Torino, Milano e Genova, hanno annunciato l'inizio di un progetto per valutare la presentazione di una candidatura congiunta del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. La decisione arriva dopo un percorso di confronto tra le amministrazioni coinvolte, che intendono analizzare tutte le possibilità relative alla candidatura.

Le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme con le Città di Torino, Milano e Genova hanno annunciato l'avvio di un percorso congiunto per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano a una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni promotrici si sono riunite per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto e lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti. L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di tre territori fortemente connessi tra loro, capaci di mettere a sistema competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Olimpiadi, di nuovo in Italia? Parte il progetto Nord-Ovest Olimpiadi di nuovo in Italia? Parte il ‘progetto Nord-Ovest’ con Milano, Genova e Torino(Adnkronos) – "E dopo il successo delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina rilanciamo con la candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi... C’è un’Italia che sogna le Olimpiadi (non Roma, ma il Nord Ovest)L’enorme successo di Milano Cortina, Olimpiade invernale che ha rilanciato l’immagine dell’Italia sportiva nel mondo, ha lasciato in eredità la...