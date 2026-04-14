Olimpiadi di nuovo in Italia? Parte il ‘progetto Nord-Ovest’ con Milano Genova e Torino

Da periodicodaily.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di candidatura alle Olimpiadi estive nel Nord-Ovest italiano si concretizza con l'inclusione di Milano, Genova e Torino. Questa iniziativa segue il risultato positivo delle Olimpiadi invernali 2026, tenutesi tra Milano e Cortina. Le tre città hanno iniziato a preparare le proposte ufficiali per organizzare l'evento, che potrebbe rappresentare una nuova sfida nel panorama sportivo e infrastrutturale della regione.

(Adnkronos) – "E dopo il successo delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina rilanciamo con la candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive". Lo scrive su Instagram il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo l'annuncio di questa mattina da parte delle Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, dell'avvio di un percorso congiunto volto a valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi olimpici e paralimpici estivi. La prima edizione dei Giochi da assegnare, quella a cui dunque inizia a guardare l'Italia, riguarda il 2036.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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