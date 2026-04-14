Dopo il successo di Milano Cortina, le Olimpiadi invernali che hanno portato grande visibilità allo sport italiano, si registra una crescente volontà di organizzare nuove manifestazioni di livello internazionale nel Nord Ovest del paese. Questa regione, già protagonista di eventi sportivi di rilievo, si sta muovendo per presentare candidature e progetti, alimentando l’interesse di enti e amministrazioni locali. La possibilità di ospitare future competizioni sportive continua a essere al centro di discussioni e iniziative.

L’enorme successo di Milano Cortina, Olimpiade invernale che ha rilanciato l’immagine dell’Italia sportiva nel mondo, ha lasciato in eredità la voglia di riprovarci. Questa volta non per le nevi ma per riportare nel Belpaese i Giochi estivi che sono passati dalle nostre parti una sola volta e oltre mezzo secolo fa. Da Roma 1960 a un’Olimpiadi del Nord Ovest. Quando? Nel 2036 o nel 2040 che sono le prime due date utili dopo il 2028 (Los Angeles) e il 2032 (Brisbane). Il tempo stringe, soprattutto se l’orizzonte dovesse essere quello del 2036, ma c’è l’eredità della bella figura fatta con Milano Cortina da far rendere al meglio. A scendere in campo sono le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria con le città di Torino, Milano e Genova.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - C’è un’Italia che sogna le Olimpiadi (non Roma, ma il Nord Ovest)

Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare...

L’Italia sogna le Olimpiadi. Si parte dalle pre-qualificazioni, ma i fenomeni del World Baseball Classic non ci sarannoAltri tre slot sono ancora a disposizione: i primi due verranno assegnati al WBSC Premier 12, che si svolgerà a novembre 2027.

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria e i Comuni di Milano, Torino e Genova hanno avviato, insieme, un percorso per la presentazione di una candidatura unitaria del Nord Ovest ad ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi - facebook.com facebook

Torino, Milano e Genova vogliono le Olimpiadi 2036. «Il Nord-Ovest italiano può diventare un palcoscenico mondiale» x.com