Olimpiadi 2026 Buonfiglio | Italia merita candidatura Giochi estivi a Roma

Il direttore generale del Coni, Buonfiglio, ha dichiarato che l’Italia ha tutte le carte in regola per candidarsi ai Giochi estivi del 2026 a Roma. La sua opinione deriva dal fatto che il Paese possiede infrastrutture e strutture sportive adeguate. Buonfiglio ha aggiunto che la candidatura deve essere condivisa con il ministro Abodi e il Governo, sottolineando l’importanza di un’ampia collaborazione. La notizia arriva in un momento in cui si discute la possibilità di portare grandi eventi sportivi nella capitale.

“Credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura. È chiaro che il Coni è uno degli stakeholder, dev’essere condivisa assolutamente con il ministro Abodi e con il Governo”. Così il presidente del Coni Luciano Buofiglio, al termine della staffetta azzurra dei 3000m femminili di short track al Forum di Assago, parlando di una possibile candidatura dell’Italia anche per le Olimpiadi estive. A chi gli chiedeva se la location giusta fosse ancora la Lombardia o la Toscana, il numero uno del Coni ha detto: “ Roma. Lì c’è una percentuale di impianti già realizzata, credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva, perché una volta c’è stata scippata “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

