Olimpiadi 2026 Abodi | Candidatura a Giochi estivi sarà nei tempi e modi giusti

L’Italia ha deciso di presentare la candidatura per ospitare le Olimpiadi estive del 2026, un progetto che coinvolge numerose città e istituzioni. Il ministro Abodi ha detto che la proposta arriverà nei tempi previsti e con tutte le garanzie necessarie. La candidatura si basa su un lavoro di squadra tra enti locali, nazionali e il Comitato Olimpico Internazionale. La scelta finale sarà annunciata tra pochi mesi.

La candidatura a ospitare le Olimpiadi estive in Italia "è un sogno che coltiviamo tutti silenziosamente che adesso piano piano riesce ad emergere, una candidatura è il frutto comunque di un concerto di una comunione di intenti di tanti soggetti, di un dialogo con il Cio. Se succederà, dovrà essere molto competitiva, vogliamo farla nei tempi e nei modi giusti". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano.