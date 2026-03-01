L’allenatore del Manchester United ha dichiarato che la squadra ha beneficiato del cosiddetto “bonus Old Trafford” dopo aver battuto il Crystal Palace, che era rimasto in dieci uomini durante la partita. La vittoria si è concretizzata in una sfida in cui i Red Devils hanno avuto la meglio sui loro avversari. La notizia è stata riportata da 101 Great Goals.

2026-03-01 22:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Palace era in vantaggio a metà tempo prima che la partita cambiasse a seguito di un incidente nel secondo tempo che coinvolgeva Maxence Lacroix e Matheus Cunha. Lacroix è stato inizialmente penalizzato per aver ritirato l’attaccante dello United, con l’arbitro Chris Kavanagh che ha aggiornato la decisione a un cartellino rosso dopo una revisione del VAR. Glasner non ha contestato la possibilità di un fallo, ma ha insistito sul fatto che il contatto è iniziato fuori dall’area di rigore e non avrebbe dovuto sfociare in un calcio di rigore. “Ci sono alcune situazioni diverse da giudicare, ma sembra comunque che sia la decisione sbagliata”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Glasner afferma che il Man Utd ha ottenuto il “bonus Old Trafford” dopo che il Palace da 10 uomini è stato sconfitto

Rosenior afferma che i collegamenti tra Palmer e Man Utd sono “irrealistici”2026-01-28 00:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del...

Sesko si diverte con la vittoria “incredibile” e afferma che Man Utd si dirige verso ulteriori “grandi risultati” sotto CarrickBenjamin Sesko si è divertito con una vittoria “incredibile” dopo che il suo gol nel recupero ha assicurato una vittoria per 3-2 al Manchester United...