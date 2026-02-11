Man Utd colpo di scena Maguire | rinnovo a un passo dopo l’intrigo Milan

Il Manchester United si muove per blindare Maguire. Dopo settimane di incertezze, il club inglese ha fatto un passo deciso e sta per chiudere il rinnovo del difensore inglese. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interesse del Milan, ma ora tutto sembra indirizzato verso la conferma del giocatore a Old Trafford. La trattativa sta per concludersi e Maguire dovrebbe firmare un nuovo contratto a breve.

Il Manchester United blinda la propria difesa. Nelle ultime ore, secondo quanto trapela da fonti vicine all' Old Trafford, il club inglese ha accelerato le operazioni per il rinnovo contrattuale di Harry Maguire. Il difensore classe '93, attualmente in scadenza a giugno, è ormai a un passo dalla firma del nuovo accordo che spegnerebbe definitivamente i rumors su un suo possibile addio a parametro zero. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, la rinascita di Maguire sotto la gestione di Michael Carrick è stata il fattore determinante per il cambio di rotta della dirigenza. Nonostante i sondaggi effettuati a gennaio da diversi club di Serie A, tra cui Milan e Napoli, e l'interesse degli arabi dell' Al Qadsiah, la volontà del centrale inglese è sempre stata quella di proseguire la sua avventura con i Red Devils.

