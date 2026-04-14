Milan ricordi Okafor? Doppietta nel teatro dei sogni per schiantare il Manchester United
Lo scorso fine settimana al teatro dei sogni, l’attaccante svizzero classe 2000, passato in estate dal Milan a un club di Premier League, ha segnato una doppietta contro il Manchester United. La partita ha visto il giocatore protagonista in un incontro decisivo per la classifica del campionato britannico, con un risultato che ha influenzato la posizione delle due squadre. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti sportivi.
Ieri sera, nel 'Monday Night' della 32esima giornata di Premier League, il Manchester United ha perso in casa - 1-2 - contro il Leeds United. I 'Red Devils' restano, così, al terzo posto in classifica con 55 punti, pari merito con l'Aston Villa, a + 3 sul Liverpool quinto in graduatoria, per una lotta molto serrata al fine di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Decisivo, per la vittoria dei 'Whites' ad 'Old Trafford', un giocatore vecchia conoscenza del calcio italiano, in particolare del Milan. Si tratta di Noah Okafor, che è stato autore di una doppietta nel primo tempo (5' e 29').🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Okafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester UnitedOkafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester United Ricordate Okafor? Certo che lo ricordate.
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