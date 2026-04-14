Milan ricordi Okafor? Doppietta nel teatro dei sogni per schiantare il Manchester United

Lo scorso fine settimana al teatro dei sogni, l’attaccante svizzero classe 2000, passato in estate dal Milan a un club di Premier League, ha segnato una doppietta contro il Manchester United. La partita ha visto il giocatore protagonista in un incontro decisivo per la classifica del campionato britannico, con un risultato che ha influenzato la posizione delle due squadre. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti sportivi.