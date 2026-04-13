Durante la partita, Okafor ha segnato due gol che hanno messo sotto pressione il Manchester United, riportando la squadra sulla terra dopo alcune prestazioni positive. La partita ha visto il giocatore mettere in difficoltà la difesa avversaria, contribuendo in modo decisivo al risultato finale. La sua doppietta ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, rinnovando l’interesse attorno alle sue capacità offensive.

Ricordate Okafor? Certo che lo ricordate. L’uomo preso in prestito lo scorso anno dal Napoli per provare a tamponare l’emorragia provocata dalla partenza di Kvaratskhelia. Okafor, ricorderete anche questo, non giocò praticamente mai. Conte disse che non era in condizione, che avrebbe dovuto mettersi al pari degli altri e poi lo impiegò col contagocce. Senza Okafor il Napoli vinse ugualmente lo scudetto. Okafor ora gioca in Premier League. Al Leeds. Ed è stato il protagonista della serata. Del match in casa del Manchester United. È stato Okafor, con una doppietta nel primo tempo, a riportare sulla terra lo United, a fermare bruscamente la corsa Champions della squadra che Carrick ha rivitalizzato dopo il disastro Amorim.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Okafor con una doppietta riporta sulla terra il Manchester United

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