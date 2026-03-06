Oggi 6 marzo Santa Rosa da Viterbo | la mistica che non ebbe paura di difendere il Papa

Il 6 marzo si celebra Santa Rosa da Viterbo, una terziaria francescana conosciuta come mistica e predicatrice. È ricordata per aver difeso il Papa durante un periodo di attacchi, dimostrando coraggio e determinazione. La sua figura è legata alla sua vita religiosa e all'impegno nel proteggere il pontefice in momenti difficili.

Terziaria francescana, santa Rosa da Viterbo fu una mistica ed era nota per le sue doti di predicatrice, con coraggio difese il pontefice attaccato. Il 6 marzo ricorre la memoria liturgica di santa Rosa da Viterbo. Era una ragazza bella e giovane e fu una mistica venerata da tutti. L’epoca in cui visse è il XIII secolo in quella zona del Lazio che appunto è Viterbo. Nacque nella cittadina laziale intorno al 1233 -34 da una famiglia di umili condizioni e a 17 anni scelse di divenire Terziaria francescana in seguito ad una visione: viveva, infatti, esperienze mistiche. Fin dall’infanzia manifesta di aver ricevuto doni soprannaturali. Ha spesso visioni della Madonna e soffre misteriosamente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Santa Rosa da Viterbo: la mistica che non ebbe paura di difendere il Papa

