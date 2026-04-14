Ocjo | salute e sicurezza in ambiente di lavoro
Oggi si svolge un evento dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro, intitolato Ocjo. Non si tratta di una semplice conferenza sulla sicurezza, ma di un momento pensato per chi gestisce aziende, si occupa di sicurezza sul lavoro o desidera aggiornarsi sulle novità del settore. L’obiettivo è offrire strumenti e informazioni utili per affrontare le sfide quotidiane in ambito lavorativo, andando oltre il rispetto delle normative di base.
Non è il solito evento sulla sicurezza. È Ocjo. Un momento pensato per chi:- guida un’azienda- si occupa di sicurezza sul lavoro- vuole stare un passo avantiOggi non basta rispettare le regole. Bisogna capire, adattarsi e migliorare continuamente. Durante l’evento parleremo di:• evoluzione della.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sicurezza e lavoro punti di forza del territorio, innovazione e ambiente i problemiIl progetto Bes delle Province nasce dalla collaborazione tra gli uffici di statistica provinciali (riuniti nel Cuspi), l’Unione delle Province...
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