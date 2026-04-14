Ocjo | salute e sicurezza in ambiente di lavoro

Oggi si svolge un evento dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro, intitolato Ocjo. Non si tratta di una semplice conferenza sulla sicurezza, ma di un momento pensato per chi gestisce aziende, si occupa di sicurezza sul lavoro o desidera aggiornarsi sulle novità del settore. L’obiettivo è offrire strumenti e informazioni utili per affrontare le sfide quotidiane in ambito lavorativo, andando oltre il rispetto delle normative di base.