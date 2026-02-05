Ambiente e salute Romagnoli M5S sulle fonderie di Assisi | Situazione che ricorda altri casi La salute non è un favore

Il deputato del Movimento 5 Stelle Romagnoli torna a parlare delle fonderie di Assisi, sollevando nuovamente il problema delle emissioni e dei rischi per la salute dei cittadini. “La salute non è un favore. È un diritto sancito dalla Costituzione”, ha detto, sottolineando che non si può continuare a trascurare questa questione. La situazione, spiega, ricorda altri casi di impianti industriali che hanno causato problemi ambientali e sanitari, e il messaggio è chiaro: non si può più aspettare.

"La salute non è un favore. È un diritto sancito dalla Costituzione. E un Paese civile non può permettersi di ignorarlo". Con queste parole nette, l'onorevole Sergio Romagnoli, senatore del Movimento 5 Stelle e coordinatore provinciale del partito, interviene pubblicamente sulla spinosa questione.

Il Comitato Salute e Vita ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni ambientali nelle vicinanze delle Fonderie Pisano, evidenziando problemi di qualità dell’aria e salute pubblica.

