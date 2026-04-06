Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026 Tappa e maglia per il talento francese

Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura della 65ª edizione del Giro dei Paesi Baschi. La tappa si è corsa su un percorso contro il tempo e il ciclista francese ha concluso con il miglior tempo, conquistando anche la maglia di leader della corsa. La gara si è svolta su un tracciato pianeggiante, con Seixas che ha completato il percorso in un tempo superiore rispetto agli avversari.

Paul Seixas si riprende la scena e torna alla vittoria conquistando la cronometro di apertura della 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. Il talento francese aveva già dato dimostrazione delle sue qualità nella prova contro il tempo del Giro di Algarve, ad inizio stagione, ma oggi ha superato le aspettative, firmando la terza vittoria della stagione (anche della carriera) e rifilando distacchi importanti a tutti i big. Il classe 2006 della Decathlon CMA CGM Team ha concluso i 13.8 chilometri del percorso di Bilbao con il crono di 17’09”, tempo che gli ha assicurato il primo successo da pro a cronometro dopo quello ottenuto ai Mondiali da Juniores nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul Seixas domina la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi 2026. Tappa e maglia per il talento francese LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito la cronometro con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. La cronometro di apertura va a uno scatenato Paul SeixasLa cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi è andata alla più grande promessa del ciclismo moderno Paul Seixas. Il 19enne ha dominato i 13,8km di Bilbao relegando ad oltre 20 il connazionale ... rsi.ch L’anti Poga?ar è un teenager? Il francese Paul Seixas punta già al TourIl giovane ciclista della Decathlon è riuscito a tener testa al campionissimo sloveno nella corsa di linea senese, terminando davanti a un altro astro nascente come il messicano Del Toro. Ora dovrà ge ... editorialedomani.it