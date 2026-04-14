Minacciati dal nuovo ponte A rischio ventitré dipendenti dell’antico Molino Colombo

A Paderno d’Adda, il Molino Colombo, costruito nel 1882 e tra i primi a funzionare con energia elettrica, si trova al centro di una disputa legale. Ventitré lavoratori dell’azienda sono stati informati di possibili minacce legate a un nuovo ponte in fase di realizzazione. La questione riguarda le ripercussioni sulla continuità delle attività e sui posti di lavoro, senza che siano ancora state fornite dettagli sulle decisioni prese dalle autorità o dai responsabili del progetto.

Al Molino Colombo di Paderno d’Adda, realizzato nel 1882, il primo azionato ad energia elettrica in Italia, hanno resistito alla costruzione del primo ponte - lo storico San Michele, inaugurato nel 1889 -, a due guerre mondiali, alle crisi economiche, all’arrivo delle farine di importazione e alla pandemia. Ora però rischiano di soccombere alla realizzazione del nuovo ponte. L’unica strada di accesso al Molino Colombo verrà infatti quasi certamente chiusa per i lavori e i cantieri per la costruzione del nuovo ponte che dal 2030 dovrebbe rimpiazzare il San Michele. "Sarà necessario garantire un altro ingresso, che comporterà un cambiamento radicale del layout per il ricevimento merci, con un investimento quasi di 1 milione e mezzo di euro, per noi improponibile – spiega l’amministratore delegalo Andrea Ottolina -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minacciati dal nuovo ponte. A rischio ventitré dipendenti dell’antico Molino Colombo Leggi anche: “Questa è una rapina”. Entra con la pistola in farmacia, terrore alle Villette: dipendenti spintonati e minacciati Sport contro il degrado. Campi a Molino Nuovodi Claudio Bolognesi Un intervento da quasi 230 mila euro per riqualificare l’area sportiva polivalente nella frazione di Molino Nuovo.