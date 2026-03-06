Caserta Ordine dei Commercialisti | insediato il nuovo Consiglio

A Caserta, si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’insediamento è avvenuto dopo le elezioni che si sono svolte il 16 gennaio. Il Consiglio, appena eletto, ha ufficialmente iniziato le sue attività. L’evento ha visto la partecipazione dei membri eletti e delle autorità locali.

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, eletto a seguito della tornata elettorale del 16 gennaio scorso. Alla Presidenza dell’Ordine è stato riconfermato Pietro Raucci. Nel corso della prima riunione di insediamento il Consiglio ha provveduto alla nomina delle cariche istituzionali. Sono stati eletti: vicepresidente Luigi Pezzullo, consigliera segretario Anna Martucci, tesoriere Giovanni Gentile. Completano la composizione del Consiglio dell’Ordine i consiglieri: Aldo Pellegrino, Daniela Casale, Maggie Matrisciano, Leonardo Iacopino, Annarita Sannino, Antonio Papa e Piergiuseppe Cicia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

