Francesco Savio è il nuovo presidente dell' ordine dei Commercialisti

Francesco Savio è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Le recenti elezioni hanno portato al rinnovo degli organi dell’ordine, segnando un nuovo momento di aggiornamento e confronto professionale per i membri. La nomina di Savio rappresenta un passo importante per lo sviluppo e l’evoluzione dell’istituzione nel contesto locale e nazionale.

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Per il quadriennio 2026–2030 è stato eletto presidente Francesco Savio 46 anni già consigliere. Il voto ha premiato la lista in continuità con il lavoro svolto.

