Nuovo conto digitale | come ottenere 100€ in buoni Amazon subito

Una banca ha avviato una promozione rivolta a chi apre un nuovo conto corrente. Chi si iscrive a SelfyConto può ricevere subito un buono Amazon del valore di 100 euro. L’offerta è valida per chi attiva il conto attraverso la piattaforma online della banca, senza ulteriori condizioni evidenziate. La promozione è stata annunciata di recente e riguarda esclusivamente i nuovi clienti che completano la procedura di apertura.

Banca Mediolanum ha lanciato una promozione dedicata a chi desidera attivare un nuovo conto corrente, offrendo l’opportunità di ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro attraverso la sottoscrizione di SelfyConto. L’iniziativa mira a intercettare i consumatori in cerca di soluzioni bancarie digitali prive di costi fissi, garantendo al contempo l’accesso all’intera gamma di servizi offerti dal gruppo milanese. Per beneficiare del premio da 100 euro, i nuovi clienti dovranno completare le procedure di apertura del conto e successivamente utilizzare la carta di debito per effettuare acquisti per un importo minimo di 100 euro entro la scadenza fissata per il prossimo mese di giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo conto digitale: come ottenere 100€ in buoni Amazon subito 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Leggi anche: Conto Termico 3.0, riaprono le domande: come funziona il bonus e chi lo può ottenere Leggi anche: Conto Termico 3.0, domande dal 13 aprile: cosa rientra e chi può ottenere gli incentivi