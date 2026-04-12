Conto Termico 3.0 riaprono le domande | come funziona il bonus e chi lo può ottenere
Dopo più di un mese di sospensione a causa dell’alto numero di richieste, il Conto Termico 3.0 ha riaperto le domande. Ora è di nuovo accessibile a famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche che intendono richiedere il bonus. La misura permette di ottenere incentivi per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. La ripresa delle domande segue la chiusura temporanea causata dalla grande richiesta.
Dopo oltre un mese di stop per eccesso di richieste, il Conto Termico 3.0 riapre le domande e torna a disposizione di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. Il meccanismo prevede contributi diretti fino al 65% per interventi di efficientamento energetico e fonti rinnovabili. Ma con risorse limitate e una domanda già elevata, la partita si gioca sul tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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