Conto Termico 3.0 riaprono le domande | come funziona il bonus e chi lo può ottenere

Dopo più di un mese di sospensione a causa dell’alto numero di richieste, il Conto Termico 3.0 ha riaperto le domande. Ora è di nuovo accessibile a famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche che intendono richiedere il bonus. La misura permette di ottenere incentivi per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. La ripresa delle domande segue la chiusura temporanea causata dalla grande richiesta.