Dal 13 aprile alle ore 12:00 sarà possibile presentare nuovamente le domande per il Conto Termico 3.0, che aveva subito uno stop all'inizio di marzo. Le richieste si potranno inviare tramite il portale gestito dal Gse, segnando la ripresa ufficiale di questa procedura. Il nuovo avvio si inserisce in un contesto di riattivazione delle pratiche, con dettagli ancora da chiarire sulle tipologie di intervento ammesse e sui soggetti beneficiari.

Dopo lo stop di inizio marzo, il Conto Termico 3.0 riparte ufficialmente. Da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 12:00 sarà di nuovo possibile inviare le domande attraverso il portale gestito dal Gse. La riapertura del Conto Termico riguarda privati, imprese, enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni. Si tratta di un ritorno molto atteso, soprattutto dopo il boom di richieste che aveva portato alla sospensione temporanea della misura. Cos’è il Conto Termico. Il Conto Termico è un incentivo statale che rimborsa parte delle spese sostenute per migliorare l’ efficienza energetica degli edifici o per installare impianti che producono calore da fonti rinnovabili, come pompe di calore e solare termico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conto Termico 3.0, domande dal 13 aprile: cosa rientra e chi può ottenere gli incentivi

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