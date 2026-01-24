Prezzi delle sigarette in aumento il 27 gennaio quali marchi costeranno di più

A partire dal 27 gennaio, i prezzi delle sigarette in Italia subiranno un aumento, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio. Questa seconda fase di incrementi interessa diversi marchi e rappresenta un aggiornamento importante per i consumatori e le entrate fiscali. Di seguito, analizziamo quali marchi saranno maggiormente coinvolti e come il nuovo prezzo potrà influenzare il mercato.

Dalla prossima settimana, i fumatori italiani vedranno aumentare il prezzo delle sigarette. Si tratta della seconda tranche di aumenti previsti dalla legge di Bilancio, misure che hanno un impatto diretto sulle entrate erariali. Ma secondo molti esperti, sono ancora troppo blande per incidere significativamente sulle abitudini dei consumatori. Gli aumenti per le Camel. Dopo l’aumento di 30 centesimi già applicato il 16 gennaio, tocca ora alle Camel subire un analogo rincaro, che le porterà a circa 6,30 euro a pacchetto. Di seguito, ecco come cambieranno i prezzi il 27 gennaio: Camel Activate – 6,30 euro;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzi delle sigarette in aumento il 27 gennaio, quali marchi costeranno di più Sigarette, prezzi in aumento dal 16 gennaio: rincari anche per il tabacco trinciato e i sigari. Il listino aggiornato con tutte le marcheA partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e dei prodotti del tabacco subiranno un aumento, inclusi tabacco trinciato e sigari. Leggi anche: Panettone, prezzi in aumento: ecco quali sono i più cari e i più economici La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Prezzo delle sigarette 2026: i nuovi listini dalle Dogane; Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano; Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto; Prezzi sigarette 2026 in Italia e nel mondo: il listino aggiornato per tabacco, Heets e liquidi. Campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette, 8mila firme raccolte in 24 oreOltre 8mila firme in 24 ore. Sono quelle raccolte per la proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quel ... ansa.it Sigarette, al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzoLe patologie fumo-correlate generano 26 miliardi di euro l’anno tra spese sanitarie e perdite di produttività. Solo i ricoveri imputabili al tabacco pesano sul Sistema Sanitario Nazionale oltre 1,64 ... tg24.sky.it Aumento sigarette 2026, da oggi nuovi prezzi: ecco quali marche e quanto costa di più un pacchetto x.com Fastweb, TIM, WindTre e Iliad aumentano i costi mensili. Rileggi l'articolo: https://www.borderline24.com/2026/01/22/prezzi-dopo-pedaggi-autostradali-accise-rc-auto-e-sigarette-aumentano-anche-le-tariffe-telefoniche/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.