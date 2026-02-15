Marco Rubio | l’Occidente non è finito ma l’Europa resta divisa su riarmo e nucleare

Marco Rubio ha detto che l’Occidente non è morto, ma ha anche sottolineato che l’Europa è ancora divisa su questioni come il riarmo e il nucleare. Durante il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il senatore americano ha osservato che le differenze tra gli alleati europei complicano le decisioni strategiche e influenzano la coesione dell’alleanza.

Il tramonto dell'Occidente non è inevitabile. È questa la convinzione espressa da Marco Rubio nel discorso da lui tenuto, ieri, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il segretario di Stato americano ha innanzitutto puntato il dito contro il concetto di «fine della storia». «In questa illusione, abbiamo abbracciato una visione dogmatica di libero e sfrenato commercio, mentre alcune nazioni proteggevano le loro economie e sovvenzionavano le loro aziende», ha dichiarato, criticando gli effetti della globalizzazione: dall'immigrazione senza regole alle politiche green. «Abbiamo commesso questi errori insieme», ha proseguito, «e ora insieme abbiamo il dovere, nei confronti del nostro popolo, di affrontare questi fatti e di andare avanti per ricostruire.