Nuovi aumenti sigarette | aggiornati i listini ADM rincari confermati ad aprile 2026

I listini delle sigarette sono stati aggiornati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i rincari confermati fino ad aprile 2026. I nuovi prezzi sono stati pubblicati e indicano un aumento rispetto alle tariffe precedenti. Questa variazione si applica a tutte le marche di sigarette e riguarda i consumatori italiani. I rincari, già previsti, continueranno a influire sui prezzi di vendita nel corso dei prossimi mesi.

Nuovi aumenti sigarette aprile 2026: listini ADM aggiornati e rincari confermati. Ecco cosa cambia nei prezzi e perché continuano a salire.. Nuovi aumenti sigarette: aggiornamento ufficiale ADM. Nuovi aumenti sigarette anche oggi, con ulteriori aggiornamenti dei prezzi al pubblico pubblicati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’ente ha reso disponibili i nuovi listini ufficiali dei tabacchi lavorati, c onsultabili sul proprio portale e nei documenti PDF aggiornati, che riportano tutte le variazioni marca per marca. Non si tratta di un singolo provvedimento isolato, ma dell’ennesimo aggiornamento in una sequenza di rincari iniziata già nei primi mesi del 2026.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nuovi aumenti sigarette: aggiornati i listini ADM, rincari confermati ad aprile 2026 Leggi anche: Sigarette sempre più care, scattano i nuovi aumenti: listini e prezzi Stangata sigarette, nuovi aumenti improvvisi: tutti i prezzi aggiornatiL’ennesima manovra fiscale sulle accise ha portato a un nuovo, pesante rincaro per il settore dei tabacchi in Italia.