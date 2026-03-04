Tratto di via Etnea a senso unico alternato dal 5 al 12 marzo per pulizia del collettore fognario

Dal 5 al 12 marzo, il tratto di via Etnea tra via Andronico e via Argentina sarà a senso unico alternato. L'intervento riguarda una pulizia urgente del collettore fognario condotta dall'azienda Sidra. La strada verrà chiusa temporaneamente al traffico per consentire i lavori e riprenderà regolarmente al termine delle operazioni.

Sidra informa che dal 5 e fino al 12 marzo, sarà avviato un intervento urgente di pulizia del collettore fognario lungo via Etnea, nel tratto compreso tra via Andronico e via Argentina. L’intervento, già programmato nelle scorse settimane, era stato posticipato a causa di avverse condizioni meteorologiche e si rende ora necessario per garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e prevenire possibili criticità igienico-sanitarie. La durata presunta dei lavori è di circa sei giorni, salvo imprevisti legati alle condizioni operative. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lavori anche a Verbania: senso unico alternato fino al 13 marzo a FondotoceDa ieri, mercoledì 18 febbraio, è tornato il senso unico alternato sulla strada statale del Lago Maggiore a Verbania.

Leggi anche: Baveno: dal 18 febbraio al via il senso unico alternato a Feriolo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tratto di.

Discussioni sull' argomento Anteprima Corri Catania da 10 a 99; Catania. Profumi nel mirino, fermate due adolescenti: cosmetici nascosti tra gli scaffali di via D’Annunzio; Vigili in monopattino a Catania: il confronto con le altre città; Nitto Santapaola, l’ombra lunga di Cosa Nostra etnea: ascesa, stragi e silenzi di un padrino.

Chiuso il tratto di Via Prenestina. La strada è interdetta in entrambi i sensi di marcia, sia verso Valmontone sia verso Palestrina facebook