Nuove province | via ai primi uffici scoppia lo scontro sul referendum

La Giunta regionale ha annunciato l'avvio delle procedure per l'apertura dei primi uffici delle nuove province, con un intervento previsto per questo venerdì. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche e le organizzazioni coinvolte, che si sono già scambiate opinioni sulla questione. La questione dei referendum riguardanti le nuove province continua a essere al centro del dibattito pubblico.

La Giunta regionale si appresta a dare il via operativo alle nuove province con il primo passaggio burocratico previsto per questo venerdì. Il provvedimento stabilisce confini territoriali identici a quelli delle amministrazioni cancellate all’unanimità nel 2014, assegnando le prime competenze pratiche su strade, edilizia scolastica e gestione della casa dei comuni. Mentre la macchina amministrativa si mette in moto con un numero limitato di assessori previsti dalla norma transitoria, il dibattito si accende sulla legittimità del processo e sull’utilità stessa del ritorno a questi enti. L’attuazione pratica delle nuove province solleva una questione interpretativa che vede contrapposte visioni diverse sul rispetto della volontà popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove province: via ai primi uffici, scoppia lo scontro sul referendum Leggi anche: Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali: il servizio arriva in dieci nuove province Brindisi, scontro M5S-PD: 5 province già in mano ai dem, oraBrindisi, Elezioni Provinciali: Il M5S Si Ritira e Accusa il Pd di Voler Monopolizzare il Potere La competizione per la presidenza della Provincia di...