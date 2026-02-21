Brindisi scontro M5S-PD | 5 province già in mano ai dem ora

A Brindisi, durante le elezioni provinciali, il Movimento 5 Stelle ha deciso di ritirarsi dalla corsa e ha accusato il Partito Democratico di voler controllare completamente la gestione. La disputa ha provocato una svolta nelle urne, con i dem che ormai governano già cinque delle sette province della regione. La tensione tra i due gruppi si fa più evidente, mentre i candidati si preparano per il voto finale. La situazione rimane molto incerta.

Brindisi, Elezioni Provinciali: Il M5S Si Ritira e Accusa il Pd di Voler Monopolizzare il Potere. La competizione per la presidenza della Provincia di Brindisi si è improvvisamente ridisegnata. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il ritiro della candidatura di Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli, in segno di protesta contro il sostegno del Partito Democratico al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. La decisione, presa in seguito a una crescente tensione tra le due forze politiche, solleva interrogativi sull’equilibrio del centrosinistra pugliese e apre nuovi scenari in vista del voto del 15 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu Iran, Pd e Avs votano anche risoluzione M5S. Ma riformisti dem non ci stannoNel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra. Caltagirone, Pd e M5S tendono la mano a De Luca: "Costruiamo insieme un'alternativa al centrodestra"Caltagirone, Pd e M5S collaborano con De Luca per creare un’alternativa al centrodestra. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso certificati all'ospedale, Pd e M5S: Stop a scontri politici sui medici. Elezioni provinciali, il Pd punta su Pomes ma è braccio di ferro con Barletta che scende in campo per i 5 StelleSpera nel rischio di spaccatura all’interno del fronte opposto il centrodestra, che ancora non è riuscito a trovare un candidato alla presidenza della Provincia. Il ... quotidianodipuglia.it Sondaggi politici 2025, media FdI sotto 30%, balzo M5s/ Dibattito Meloni-Schlein-Conte: 48% elegge la PremierLa Supermedia YouTrend dei sondaggi politici con il calo del Centrodestra a solo +2,2% sul campo progressista. In caso di scontro a tre Meloni trionferebbe LA SUPERMEDIA YOUTREND CON IL CENTRODESTRA ... ilsussidiario.net "Concomitante e improvvisa assenza di circa una sessantina di autisti dei bus": giornata nera per migliaia di pendolari che viaggiano tra le province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Scontro azienda-sindacati - facebook.com facebook Scontro tra due auto nel quartiere Bozzano a Brindisi: due feriti - News x.com