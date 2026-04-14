In un nuovo sviluppo delle indagini, emergono dettagli sulle conversazioni intercettate tra colleghi di un ufficio di Forlì. Una dipendente ha espresso timori riguardo a un collega, riferendo di voler prendere ferie la settimana successiva per evitare possibili problemi. La conversazione rivela preoccupazioni personali legate a un rapporti tesi sul posto di lavoro, senza ulteriori commenti o interpretazioni da parte delle autorità.

Forlì, 14 aprile 2026 – La collega di ‘ Spadino ’ aveva paura di lui. “La prossima settimana mi prendo le ferie. Non voglio guai”. Ester il 25 novembre 2025 guida l’ambulanza. Luca Spada, autista soccorritore, 27 anni, arrestato sabato per omicidio volontario aggravato, è dietro, con una paziente, Deanna Mambelli, 85 anni. Ester è traumatizzata. “Non so cos’abbia combinato Spadino. Io mi metto in ferie.”. La Croce Rossa sta portando la donna da una casa di cura all’ospedale di Forlì, per fare riabilitazione dopo un malore. Deanna muore a 300 metri dall’ospedale. Per la procura di Forlì ad ucciderla è stato Luca Spada. Per tutti, ’Spadino’:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove intercettazioni, la collega Ester aveva paura di Luca Spada: “La prossima settimana prendo ferie, non voglio guai”

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“Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare”, le intercettazioni di Luca Spada arrestato per la morte di un’anziana in ambulanzaC’è una svolta inquietante nell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di cinque anziani durante o subito dopo trasporti in ambulanza.

Argomenti più discussi: Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Nuove intercettazioni, la collega Ester aveva paura di Luca Spada: La prossima settimana prendo ferie, non voglio guai; Luca Spada: le nuove intercettazioni con risate e battute raggelantihai fatto due morti? Bravo; Obesa e vecchia, è giusto che muoia. Le frasi choc dell'autista di ambulanze che si trasformava in necroforo.

Le intercettazioni scioccanti di Luca Spada, l'ex operatore di Croce rossa e autista di ambulanze finito in carcere sabato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di diversi anziani - facebook.com facebook

Forlì, morti in ambulanza. La sorprendente reazione della fidanzata di Luca Spada davanti al giornalista del TgLa7 x.com