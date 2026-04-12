Le indagini della Procura di Forlì si concentrano su cinque decessi di anziani verificatisi durante o subito dopo il trasporto in ambulanza. Tra le intercettazioni emerse, una conversazione di un uomo coinvolto nell’indagine rivela un suo apprezzamento per alcune azioni compiute e la volontà di ripeterle. L’indagato è stato arrestato e le sue dichiarazioni sono al centro di nuovi approfondimenti.

C’è una svolta inquietante nell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di cinque anziani durante o subito dopo trasporti in ambulanza. Il 27enne Luca Spad a, autista e operatore della Croce Rossa arrestato sabato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, è stato intercettato mentre diceva frasi che sembrano inequivocabili. “Questi poveri vecchietti soffrono troppo. non è giusto. devono andare dal Buon Dio.”, avrebbe detto in un’occasione. In un’altra avrebbe aggiunto: “ Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare ”. A pesare quindi sulla sua posizione, oltre agli accertamenti medico-legali, sono le intercettazioni telefoniche e ambientali definite dagli investigatori “choc”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare”, le intercettazioni di Luca Spada arrestato per la morte di un’anziana in ambulanza

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