La segnalazione di un cittadino | Da tempo rifiuti non conferiti correttamente in via Monte Bolza

Un cittadino di Pescara ha segnalato che, da mesi, i rifiuti si accumulano lungo via Monte Bolza a causa di conferimenti irregolari. La spazzatura resta per giorni sui marciapiedi, attirando insetti e creando cattivi odori. La situazione si ripete quotidianamente e sembra non trovare soluzione.

«Ogni giorno si ripete questo degrado da anni» A scrivere è un nostro lettore per segnalare la situazione dei rifiuti in via Monte Bolza a Pescara.Il conferimento degli stessi, almeno vedendo la foto scattata dal cittadino, non avverrebbe correttamente.