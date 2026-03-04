L' esasperazione di un cittadino | Persiste accumulo giornaliero di rifiuti in via Monte Bolza
Un cittadino segnala che, nonostante le email di richiamo, nell’area di via Monte Bolza a Pescara si continua ad accumulare quotidianamente rifiuti. La discarica si trova al numero 25 e il residente denuncia che il conferimento non viene effettuato in modo corretto. La situazione, secondo quanto riferito, rimane invariata anche dopo i tentativi di comunicazione.
La segnalazione di un cittadino: "Da tempo rifiuti non conferiti correttamente in via Monte Bolza"«Ogni giorno si ripete questo degrado da anni» A scrivere è un nostro lettore per segnalare la situazione dei rifiuti in via Monte Bolza a Pescara.
