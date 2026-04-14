Nuova guida per i servizi ambientali | Roberto Bortolotti nominato direttore di Clara

È stato annunciato il nome del nuovo direttore generale di Clara, la società incaricata di gestire i servizi ambientali nel territorio. La nomina è stata decisa recentemente e riguarda una figura con esperienza nel settore. Questa scelta coinvolge le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come altri interventi legati alla tutela ambientale. La nomina mira a garantire la continuità e l’efficienza dei servizi offerti.

Eletto il nuovo direttore generale di Clara, la società che gestisce i servizi ambientali per il territorio. È Roberto Bortolotti, 58 anni, trentino, ingegnere, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione dei servizi pubblici essenziali a supporto dello sviluppo delle comunità.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Nuova guida per il Servizio dipendenze patologiche: Michele Pavanati nominato direttoreTutelare e assistere cittadini che presentano problemi di dipendenza da una o più sostanze psicoattive legali e illegali (droga, alcol, tabacco) o da... Trasimeno Servizi Ambientali, selezione per direttore generale: ecco i requisitiTrasimeno Servizi Ambientali TSA, con delibera del Consiglio di Amministrazione 402 del 30 marzo, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per...