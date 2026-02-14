Nuova guida per il Servizio dipendenze patologiche | Michele Pavanati nominato direttore

Michele Pavanati è stato nominato nuovo direttore del Servizio dipendenze patologiche, un passo deciso per migliorare l’assistenza ai cittadini che lottano contro problemi di dipendenza. La scelta mira a rafforzare le strategie di supporto per chi combatte con sostanze come droga, alcol e tabacco, o con comportamenti a rischio come il gioco d’azzardo compulsivo. Con questa nomina, si punta a rendere più efficace il percorso di tutela e cura per le persone coinvolte.

Tutelare e assistere cittadini che presentano problemi di dipendenza da una o più sostanze psicoattive legali e illegali (droga, alcol, tabacco) o da comportamenti a rischio come il gioco d’azzardo patologico. Sono questi alcuni dei principali obiettivi del Servizio dipendenze patologiche, il cui nuovo direttore è Michele Pavanati (dopo il raggiungimento dell’età pensionabile da parte della dottoressa Luisa Garofani). Il Serd è un servizio territoriale che imposta strategie multidisciplinari di recupero e assistenza, intervenendo sul piano sanitario, psicologico, educativo e sociale, con l’obiettivo di tutelare la salute della persona e favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In Ancona, sono state annunciate nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario nei servizi pubblici dedicati alle dipendenze patologiche, rafforzando l'organico e migliorando l'assistenza ai pazienti.

