Nella prima giornata dei Campionati Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, sono stati assegnati i titoli italiani e le qualifiche per gli Europei di Parigi. Tra le gare, un nuovo record nei 50 dorso è stato stabilito da un nuotatore, mentre le prestazioni di altri atleti sono risultate solide. Alcuni nuotatori hanno mostrato risultati inferiori alle attese, evidenziando diversità nelle performance della giornata.

Andata in archivio la prima giornata di finali degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Titoli tricolori e pass per gli Europei di Parigi sono stati assegnati e le emozioni non sono mancate. L’inizio è stato scoppiettante grazie a Michele Lamberti che, nei 50 dorso, non si è accontentato di prevalere e di conquistarsi così il biglietto per la rassegna continentale. Lamberti, infatti, si è imposto col record italiano di 24?38, migliorando il limite nazionale che apparteneva a lui e a Thomas Ceccon in coabitazione. Il classe 2000 ha preceduto Francesco Lazzari (24?98) e Lorenzo Mora (25?32). Negli 800 stile libero donne, Simona Quadarella, di ritorno dall’esperienza in Australia, ha messo d’accordo tutti e col tempo di 8’21?01 ha prevalso davanti a Emma Vittoria Giannelli (8’32?95) e a Noemi Cesarano (8’35?71).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Lamberti illumina col record nei 50 dorso. Quadarella e Deplano consistenti, Pilato sottotono

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