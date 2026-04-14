LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, Benedetta Pilato ha ottenuto una prestazione subito brillante nelle finali femminili. Sono stati inoltre annunciati i finalisti dei 50 farfalla maschili, tra cui Gargani, Razzetti, Burdisso, Momoni, Sansone, Meniconi, Stefanì e Giacomini. In evidenza anche il ritorno in gara di Ragaini e Lamberti, che hanno partecipato alle fasi finali. La giornata ha visto diverse competizioni e qualificazioni nella piscina olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06: Questi i finalisti dei 50 farfalla uomini: Gargani, Razzetti, Burdisso, Momoni, Sansone, Meniconi, Stefanì, Giacomini 11.05. Alberto Razzeti con 23?73 vince l’ultima atteria e batte per un centesimo Burdisso con 23?74 11.04: Il promettente Momoni vince con 23?75 la quarta batteria davanti a Ceolin con 24?03, solo terzo Busa con 24?33 già fuori dalla finale 11.03: Gargani con un buon 23?48 vince la terza batteria precedendo Sansone con 23?75. Ora Busa e Momoni 11.01. Samuele Congia con 24?61 vince la seconda batteria dei 50 farfalla. Ora Lazzari e Gargani 11.00: Francesco Madonna con 25?15 si impone nella prima batteria dei 50 farfalla 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivedono Ragaini e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivede Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato NUOTO - Grande risultato ai Campionati Italiani Ragazzi: medaglia e record personale per Cecchini, la squadra chiude nona - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com