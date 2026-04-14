LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti bene Deplano Finali dalle 18.00

Alle 11.33 si conclude la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso. Benedetta Pilato ha ottenuto una buona prestazione nelle prime fasi, mentre sono tornati in vasca Ragaini e Lamberti. Deplano si è distinto positivamente in alcune competizioni. Le finali sono previste a partire dalle 18.00. Per ulteriori aggiornamenti, i telespettatori potranno cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: Grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi. Buona giornata! 11.32: Buoni segnali da Benedetta Pilato e Leonardo Deplano in questa giornata, in cui il tempo di spicco lo ha fatto segnare Michele Lamberti nei 50 dorso. Bene anche Ragaini, con il miglior tempo nei 400 stile. Delusione per Sara Franceschi fuori dalla finale dei 400 misti. Le finali sono in programma dalle 18.00 11.31: Questi i finalisti dei 50 stile libero: Deplano, Ballarati, Guatti, Chessa, Frigo, Zazzeri, Miressi, Pignotti 11.30: Subito un sub 22? per Leonardo Deplano che vince l’ultima batteria con 21?99 davanti a Guatti con 22?29 e Frigo con 22?37 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti, bene Deplano. Finali dalle 18.00 Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Benedetta Pilato subito brillante! Si rivedono Ragaini e Lamberti Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: si rivedono Ragaini e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato NUOTO - Grande risultato ai Campionati Italiani Ragazzi: medaglia e record personale per Cecchini, la squadra chiude nona - facebook.com facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com