Nuoro lasciano la bimba di sei mesi nell’auto e vanno a fare la spesa | denunciati due turisti

Due turisti sono stati denunciati dopo aver lasciato una bambina di sei mesi all’interno di un’auto mentre si recavano a fare la spesa. Alcuni passanti hanno notato la bambina e hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti prontamente. La bambina è stata messa in sicurezza e le autorità hanno avviato le indagini sul caso. La vicenda si è verificata in un’area nel centro della città.

(Adnkronos) – Hanno lasciato una bimba di sei mesi dentro l'auto e sono andati a fare la spesa. Alcuni passanti hanno visto la piccola e hanno chiamato subito i soccorsi. I fatti si sono svolti sabato nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. A far scattare l'allarme dei passanti anche il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a SiniscolaA Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore. Figlia di 6 mesi lasciata in auto per fare la spesa: turisti denunciati a NuoroHanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre...