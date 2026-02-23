Incidente sul lavoro a Sarno Forza Italia piange la scomparsa di Carmine Albero | fondò il movimento giovanile del partito in città

Carmine Albero, 24enne, ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Nocera Inferiore, provocando il cordoglio di Forza Italia Sarno. Albero aveva fondato il movimento giovanile del partito nel suo territorio e lavorava in un cantiere edile quando si è verificato l’incidente. La notizia ha colpito la comunità locale, che ora si interroga sulle cause dell’accaduto. La sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e sostenitori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il coordinamento cittadino di Forza Italia Sarno piange la scomparsa del 24enne Carmine Albero, fondatore del movimento giovanile del partito che è deceduto oggi in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto oggi a Nocera Inferiore. "Carmine era uno di noi. Un ragazzo di Sarno, un giovane che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé una passione profonda: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti. Sapere che quella vita si è spezzata mentre lavorava è qualcosa che non si riesce ad accettare.