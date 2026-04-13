Addio a Francesco Morelli re del gelato in ‘piazzetta’ a Numana

È morto Francesco Morelli, noto come il re del gelato nella piazzetta di Numana. La sua attività si è sviluppata nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per molti residenti e turisti. La sua presenza ha caratterizzato le serate estive e la località è ora in lutto per la perdita di questa figura. La notizia è stata confermata dalle fonti locali.

Numana (Ancona), 13 aprile 2026 – Associato al suo nome ci sono qualità, gusto e sere d’estate calde e infinite. Francesco Morelli ha lasciato tutto questo nei ricordi di chi ha vissuto la Riviera del Conero anni fa e lo continua a fare oggi, anche solo per una passeggiata in pieno centro storico a Numana. E’ scomparso ieri a 82 anni Francesco Morelli. E’ scomparso ieri a 82 anni Francesco Morelli, il re della gelateria artigianale in piazza che porta il suo cognome, “Morelli – dal 1927”, una garanzia portata avanti da tutta la sua famiglia. Addoloratissimi oggi la moglie Luisa e i figli Manfredo e Michele. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari cui si stringe una comunità intera per la perdita di un simbolo, un gran lavoratore, dedito alla famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Francesco Morelli, re del gelato in ‘piazzetta’ a Numana MPS incorpora Mediobanca: addio a Piazza Affari per Piazzetta CucciaIl Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato ufficialmente di... Claudio Bocchini, l’ingegnere che rivoluzionò le vetrine del gelato: addio all’imprenditore di Jesi all’età di 87 anni.Jesi piange la scomparsa di Claudio Bocchini, l’imprenditore che ha trasformato un’intuizione tecnica in un’azienda leader mondiale nel settore delle...