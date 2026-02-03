Iran gigantesco incendio a Teheran | una nube di fumo nero avvolge la capitale
Un gigantesco incendio si è sviluppato questa mattina a Teheran, avvolgendo la città in una coltre di fumo nero. Le fiamme sono scoppiate in una zona trafficata, creando panico tra i passanti e bloccando parte del traffico in strada. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e stanno cercando di spegnere le fiamme, ma ancora non si conoscono le cause dell’incendio.
(LaPresse) Un violento incendio ha causato martedì una nube di fumo nero che si è diffusa lungo una strada trafficata di Teheran, capitale dell’ Iran. I vigili del fuoco e altri soccorritori sono stati inviati sul posto per domare le fiamme al bazar Jannat. Non sono state segnalate vittime. Il bazar è una zona commerciale molto frequentata della capitale iraniana, con negozi e bancarelle che coprono una superficie di 2.000 metri quadrati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
